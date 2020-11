Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

HermeskeilHermeskeil (ots)

Am Sonntag, 01.11.2020, im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 03:40 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem 1er BMW, welcher in Osburg in der Peter-Jäckelstraße abgestellt worden war. Während der Fahrzeugführer sich im vorgenannten Zeitraum in einem nahegelegenen Lokal aufhielt, wurden beide Reifen auf der rechten Seite des BMW mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Zeugen die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil (Tel.: 06503-9151-10) zu melden.

