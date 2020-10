Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: mehrere Autos beschmutzt, dummer Kinderstreich?

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 30.10.2020, wurde hiesiger Dienststelle eine Verunreinigung mehrerer Fahrzeuge in der Pestalozzi-/ Erfurter Straße in Idar-Oberstein angezeigt. Hierbei wurden durch unbekannte Täter bisher sechs Fahrzeuge mit einer weißen Substanz, augenscheinlich Mehl, beworfen/ beschmiert. Bisher ist kein Schaden an den Fahrzeugen entstanden, dennoch wird nach möglichen Verursachern gesucht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

