Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Diebstahl aus Kapelle

Morbach-HinzerathMorbach-Hinzerath (ots)

Im Tatzeitraum vom 21.10.2020, 18:00 Uhr bis zum 28.10.2020, 11:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter die Kasse in der Kapelle in Morbach-Hinzerath aufzubrechen. An der Geldkassette entstand hierbei ein Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich, entwendet wurde augenscheinlich nichts. Die Kapelle befindet sich ca. 50m nach dem Ortsausgang in Fahrtrichtung Bruchweiler auf der rechten Seite an einem Feldweg gelegen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach (Tel. 06533/9374-0) entgegen.

