Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an VW Golf in Schillingen

SchillingenSchillingen (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, dem 16.10.2020, bis Dienstag, dem 20.10.2020, wurden in Schillingen an einem älteren grauen VW Golf nacheinander alle vier Reifen mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Es ist ein Schaden von über 400 EUR entstanden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 erbeten.

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0

Email: pihermeskeil@polizei.rlp.de



