Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 3.25 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Offenburg zu Streitigkeiten in der Okenstraße gerufen. Beim Erblicken der Streife entfernten sich mehrere Personen. Aus Höhe des Ochsenstegs konnte ein lauter Schlag vernommen werden. Nach dortiger Überprüfung wurden zwei Personen rennend in Richtung Okenstraße beobachtet. Eine Person konnte an der Einmündung Okenstraße/Saarlandstraße kontrolliert werden. Nachdem ein lautes Klirren aus der Okenstraße zu hören war, wurde die Verfolgung der zweiten Person fortgesetzt. Ein 21 Jähriger rannte von der Okenstraße in die Hauptstraße, bog in die Alte Lange Straße ab und konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung in der Küfergasse vorläufig festgenommen werden. Eine Nachschau in der Okenstraße ergab eine eingeschlagene Fensterscheibe eines Anwesens und eine kaputte Heckscheibe eines Autos. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

/ph

