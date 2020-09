Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher verschaffte sich am Montag in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 14.40 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der Unbekannte gelangte vermutlich in das Anwesen indem er das Schlafzimmerfenster sowie eine Terrassentür einschlug. Dem Langfinger gelang die Flucht mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe über den Garten in Richtung Kronprinzenstaffeln abwärts Richtung Werderstraße. Der Täter könnte etwa 40 Jahre alt sein, ca. 180 bis 185 cm groß und schlank. Er soll helle, lichte Haare haben und mit einer hellen Windjacke und einer hellen Baumwollhose bekleidet gewesen sein. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07221 680-0 entgegengenommen.

