Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht; Norden - Radfahrerin verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Ein weißer VW Polo wurde am Dienstag in Norden beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen in der Osterstraße auf dem Parkplatz der dortigen Klinik und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12 Uhr und 16.45 Uhr. Zeugen werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin aus Norden ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 81 Jahre alter Autofahrer war gegen 9.50 Uhr mit seinem Mercedes GLA auf der Straße Im Spiet unterwegs und wollte die dortige Kreuzung geradeaus in die Straße Brummelkamp überqueren. Als er die vor ihm fahrende Radfahrerin aus Norden überholte, wurde die 29-Jährige nach ersten Erkenntnissen von einer Windböe erfasst. Sie stieß gegen das Auto, stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich.

