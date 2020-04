Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: 72-jährige Radfahrerin weicht entgegenkommenden Radler aus und stürzt - mit Risswunde in Klinik eingeliefert - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eine 72-jährige Radfahrerin war am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf dem kombinierten Fuß-/Radweg der Magdeburger Straße aus Richtung Oberer Vogelstangsee kommend. Als ihr in einer leichten Linkskurve ein Radfahrer auf ihrer Seite entgegenkam, musste sie ausweichen und stürzte dabei zu Boden. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Radfahrer kam es nicht. Die Frau erlitt eine stark blutende Risswunde am rechten Unterschenkel und wurde nach der medizinischen Erstversorgung in eine Klinik gefahren. Der bislang unbekannte Radfahrer soll sich noch umgedreht und sich "entschuldigt" haben, anschließend fuhr er einfach weiter und flüchtete von der Unfallstelle. Bei der Radfahrer soll es sich um einen ca. 50-jährigen Mann gehandelt haben, der ein schwarzes T-Shirt trug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

