Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Fahrlässige Körperverletzung

Ottersweier (ots)

Ein 37-jähriger Stapler-Fahrer war am Montagfrüh in einer Firma in der Gutenbergstraße beim Entladen eines LKWs beschäftigt. Kurz nach 6 Uhr fuhr der Mann mit einem beladenen Stapler rückwärts aus dem Frachtraum des Lastwagens in eine Lagerhalle. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fiel ihm in einer Rechtskurve die obere Palette herunter und traf zwei dort arbeitende Frauen. Die 27 und 44 Jahre alten Damen wurden von der herunterfallenden Palette verletzt und mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in nahe gelegene Kliniken gebracht. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell