Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß zwischen PKW und LKW

Bild-Infos

Download

WeidenWeiden (ots)

Am Mittwoch, dem 28.10.2020, kam es gegen 13:00 Uhr auf der K21 zwischen Weiden und der "Weidener Brück" (Einmündung K21/L160)zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW (Smart) und einem entgegenkommenden LKW. Der 35 jährige Fahrzeugführer des Smart kam in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den entgegenkommenden LKW (18 Tonner). Durch den Zusammenprall entstand am Smart Totalschaden, der LKW wurde ebenfalls stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der 35 jährige Fahrzeugführer hatte großes Glück und erlitt lediglich leichte Verletzungen. Der Fahrer des LKW wurde nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de

06781/561-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell