POL-UL: (HDH) Heidenheim - Frau unsittlich berührt

Am Mittwoch soll ein Betrunkener in Heidenheim einer Frau an den Po gefasst haben.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr war eine 29-Jährige zu Fuß in der Nähe eines Skaterplatzes unterwegs. Ein ihr unbekannter Mann soll sich von hinten genähert und ihr an den Po gefasst haben, sagte die Frau später der Polizei. Die suchte nach dem Mann und traf noch in Tatortnähe einen Verdächtigen an. Der 57-Jährige stand unter alkoholischer Beeinflussung und muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen.

