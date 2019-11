Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Ladendiebe stahlen im Drogeriemarkt

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr stahlen zwei Unbekannte unter anderem Aufsteck-Zahnbürsten in einem Drogeriemarkt an der Neustraße.

Anschließend flüchteten sie durch eine Passage in Richtung der Straße Rutenwall.

Beschreibung der Ladendiebe:

Anfang 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, beide Männer trugen Cappis und Ohrhörer. Einer der Unbekannten trug ein blaue Jacke, der andere eine dicke, dunkle Jacke mit Pelzkragen. Beide Diebe hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

