Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Weidezaun

Thalfang-Bäsch (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 27.10.2020 kam es im Zeitraum 12.00 - 17.00 Uhr in der Gemarkung Thalfang-Bäsch zu einer Sachbeschädigung an einem Weidezaun. Unbekannte schnitten hierbei einen Elektrozaun einer Schafsweide durch und beschädigten diese. Auf der Weide befanden sich zum Tatzeitpunkt auch mehrere Schafe, die sich glücklicherweise aber nicht nach Draußen entfernten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80,- Euro. Die Weide befindet sich zwischen den Ortschaften Bäsch und Hilscheid, rechtsseitig der dort verlaufenden K114, in Fahrtrichtung Hilscheid gesehen. Es ergeben sich bisher keine Täterhinweise. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell