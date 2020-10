Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht - Polizei sucht flüchtiges Firmenfahrzeug

Züsch (ots)

Am Donnerstag, den 22.10.2020 kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:45 Uhr in der Ortslage Züsch zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein blauer Transporter mit dem Firmenaufdruck "Viessmann" beschädigte im Vorbeifahren in der Fraubachtalstraße ein parkendes Fahrzeug. Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen*innen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können. Zeugen*innen können sich unter der Telefon-Nr. 06503 / 9151-0 oder unter pihermeskeil@polizei.rlp.de melden.

