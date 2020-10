Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer alten Dreschmaschine

Morbach OT Wederath (ots)

Am Dienstag, den 20. Oktober 2020, wurde in dem Zeitraum von ca. 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr durch mindestens einen unbekannten Täter eine alte Dreschmaschine, die vor dem Anwesen, Schulgässchen 2 in Wederath stand, entwendet. Dazu nutze(n) der/die Täter einen LKW mit einem Kran und fuhren auf das Grundstück der Geschädigten. Ein jüngerer Mann mit kräftiger Statur und einer gelben Regenjacke habe in der Nähe des besagten LKWs gestanden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Hinweise, insbesondere zu dem Kennzeichen des LKW's oder zu der Identität der/des Täter(s), nimmt die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 entgegen.

