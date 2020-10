Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Einkaufswägen

Thalfang (ots)

Am Sonntagabend, dem 25.10.2020, 18:35 Uhr, kam es im hinteren Bereich des Thalfanger Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung an 4 Einkaufswägen. Bei den Tätern dürfte es sich um 4 Personen, vermutlich Jugendliche, handeln, welche die Einkaufswägen aus der Halterung entnahmen und anschließend mutwillig eine dort befindliche Treppe herunterstießen. An allen Einkaufswägen entstand Sachschaden. Gemäß Bilder einer Überwachungskamera trug ein Jugendlicher eine schwarze Jacke mit einer weißen Kapuze, ein weiterer eine beigefarbene Hose mit weißen Aufnähern an beiden Jackenärmeln. Eine weitere Beschreibung ist aufgrund der Qualität der Videosequenz nicht möglich. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

