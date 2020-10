Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Ich freue mich auf die nächsten Jahre" - Leitender Polizeidirektor Theo Wiegand feiert Jubiläum

Fulda (ots)

"Ich freue mich auf die nächsten Jahre"

Leitender Polizeidirektor Theo Wiegand feiert Jubiläum

Am Donnerstag (8.10.) ehrte Polizeipräsident Günther Voß Theo Wiegand, der bereits seit 40 Jahren für die hessische Polizei arbeitet.

Dabei lobte er vor allem das Engagement und die Einsatzbereitschaft, mit denen Wiegand die letzten Jahrzehnte arbeitete und freute sich, mit ihm nicht nur einen qualifizierten, sondern auch sozial kompetenten und äußerst sympathischen Polizisten in seinem Team zu haben: "Ich bin froh, dass Sie hier sind".

Theo Wiegand wurde 1964 in Hünfeld geboren und startete seine Karriere 1980 bei der Hessischen Bereitschaftspolizei. Zehn Jahre später entschied er sich für eine Ausbildung für den gehobenen Dienst und arbeitete daraufhin in Offenbach, Kassel und Hünfeld - unter anderem als Dienstgruppenleiter. 1999 folgte die Ausbildung für den höheren Dienst und über einen Zwischenstopp in Frankfurt ging es dann 2003 zum Polizeipräsidium Osthessen. Hier übernahm Wiegand erst die Leitung der Direktion Verkehrssicherheit/ Sonderdienste und 2010 schließlich die Leitung der Abteilung Zentrale Dienste. 2012 ging es noch einmal für 2 Jahre nach Nordhessen - Wiegand arbeitete dort als Leiter des SEKs. Seit 2014 ist der Osthesse zurück in seiner Heimat und leitete erst erneut die Abteilung Zentrale Dienste, bevor er 2016 der Leiter des Abteilungsstabs wurde.

"Ich fühle mich auf dieser Position sehr wohl, möchte aber keine meiner Stationen der letzten Jahre missen. Ich mache meinen Job mit viel Leidenschaft und freue mich auf die nächsten Jahre."

Stefanie Burmeister

