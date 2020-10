Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: PKW geriet in den Gegenverkehr und prallt frontal mit einem Sprinter zusammen

Fulda (ots)

Hauneck - Am Montag (05.10.), gegen 13:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 3170 zwischen Bodes und Buchenau. Ein 82-jähriger PKW-Fahrer aus Schenklengsfeld fuhr mit seinem Fahrzeug die L 3170 aus Richtung Bodes kommend in Richtung Buchenau. Kurz nach dem dortigen Parkplatz geriet der Mitsubishi aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Ein Sprinter kam in diesem Moment aus Richtung Buchenau entgegen. Kurz nach einer Linkskurve erkannte der 39-jährige Sprinterfahrer aus Friedewald, dass sich der PKW des Unfallverursachers auf seiner Fahrspur befindet. Er versuchte noch durch Bremsen und Ausweichen einen Zusammenstoß zu vermeiden, dies gelang ihm allerdings nicht und es kam zu Zusammenprall der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt. Der alarmierte Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle. Allerdings waren die beiden Fahrer nicht so schwer verletzt und konnten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 19.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell