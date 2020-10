Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle - Unfallflucht

Fulda (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Dienstag, 15 Uhr, parkte ein 21-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen blauen Skoda Rapid in der Jenaer Straße in Höhe der Hausnummer 8. Als der Mann am Mittwoch, um 05:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkt er, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Skoda Rapid zusammengestoßen war und sich anschließend vom Unfallort entfernte ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Dienstag, gegen 15:20 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Mann aus Oberaula mit seinem Lkw vom Firmengelände der Firma Libri in der Europaallee. Zur selben Zeit befuhr eine 37-jährige Frau aus Fulda die Europaallee mit einem Citroen C1 in Richtung des Mitarbeiterparkplatzes, wollte nach links abbiegen und missachtete dabei den von rechts kommenden Lkw des Mannes aus Oberaula. Es kam zur Kollision. Anschließend verließ die Unfallverursacherin den Unfallort ohne ihren Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 4.500 Euro.

Auffahrunfall mit Personenschaden

Ludwigsau - Am Dienstagvormittag befuhren eine 60-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit ihrem Opel Astra und ein 86-jähriger Mann aus Bebra mit einem Ford Mondeo die Hersfelder Straße. In Höhe der Hausnummer 26 musste die Frau aus verkehrsbedingten Gründen bremsen. Dies bemerkte der hinter der Frau fahrende 86-jährige Mann zu spät und fuhr mit seinem Mondeo auf den Astra der Rotenburgerin auf. Dabei wurde sie leicht verletzt und in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3.500 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Kirchheim - Ein 39-jähriger Mann aus Polen hatte seinen Lkw auf dem Gelände der Shell-Tankstelle in der Hauptstraße geparkt. Am Dienstag (06.10.), um 06:30 Uhr, bemerkte er, dass ein unbekannter Fahrzeugführer seinen Lkw beim Vorbeifahren gestreift und diesen an der linken Fahrzeugfront beschädigt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

