POL-OH: Alleinunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Montag, gegen 08:50 Uhr, befuhr eine 27-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem grauen Honda Civic die Bundesstraße 62 von Niederaula in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. In Höhe einer langgezogenen Rechtskurve, kam das Fahrzeug vermutlich ins Schleudern und nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort drehte es sich und kollidierte mit dem Fahrzeugheck mit einem neben dem Fahrbahnrand stehenden Baum. Hierbei entstand am Pkw Totalschaden. Die 27-jährige Fahrerin sowie ihre beiden Kinder, 5 Jahre und 1 Jahr alt, wurden bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Asbach gebunden und entsorgt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

