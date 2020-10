Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen von Quad gestohlen - Versuchter Einbruch in Seniorenzentrum

Fulda (ots)

Kennzeichen von Quad gestohlen

Ebersburg/Ried - Zwischen dem 28. September und dem 05. Oktober stahlen Unbekannte in der Kilianstraße das hintere Kennzeichen FD-FG 3 eines Quads. Das Fahrzeug stand im Hof eines Wohnhauses. Es entstand 30 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Seniorenzentrum

Fulda - Am Montagnachmittag (05.10.) versuchten Unbekannte in ein Seniorenzentrum in der Boyneburgstraße einzubrechen. Die Hebelversuche der Täter blieben ohne Erfolg, verursachten jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

