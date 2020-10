Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Lauterbach - Am 05. Oktober, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem BMW Mini die Straße "Cent" und wollte am Friedrich-Ebert-Platz in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Verkehrsbedingt musste sie jedoch ihren Mini bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 61-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Toyota Aygo leicht auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführerinnen unverletzt. Es entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

