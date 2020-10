Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparkter BMW erheblich beschädigt

Verursacher flüchtig

Konz (ots)

Am Montag, dem 26.10.2020, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10.30 Uhr, wurde ein schwarzer BMW der X-Reihe, welcher auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses der Firma Kaufland in Konz stand, von einem unbekannten Fahrzeug vorne rechts erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf ca. 5000 EUR belaufen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Tel.: 06501-92680.

