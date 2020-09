Polizei Paderborn

POL-PB: Paderborn, 04.09.2020,13:20 Uhr; Zwei Jugendliche bei Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad schwer verletzt

Borchen, Paderborner Straße (ots)

(AM)Die 17jährige Fahrerin des Kleinkraftrades und ihre 16jährige Sozia befuhren die Mallinckrodtstraße in Nordborchen in Richtung Paderborner Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen bogen sie in die Paderborner Straße ein, ohne die Vorfahrt zu gewähren. Dort stießen sie mit dem bevorrechtigten Pkw einer 58jährigen Borchenerin zusammen, die in Richtung Paderborn fuhr. Anschließend prallte das Kleinkraftrad noch gegen den Pkw eines 57jährigen Fahrers aus Halle, der die Paderborner Straße in Richtung Alfen befuhr. Beide Jugendliche wurden schwer verletzt und wurden mit Rettungswagen in zwei Paderborner Krankenhäuser gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell