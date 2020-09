Polizei Paderborn

POL-PB: Weißer Mitsubishi Outlander gestohlen

Bad Wünnenberg (ots)

(ck) In der Nacht zu Donnerstag (03.09.) entwendeten bislang unbekannte Diebe einen weißen Mitsubishi Outlander, der auf dem Parkplatz eines Autohandels an der Mittelstraße abgestellt worden war. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless Go System ausgestattet.

Zum Tatzeit befanden sich keine Kennzeichen an dem Auto.

Allerdings stahlen die Täter die amtlichen Kennzeichen eines weiteren Fahrzeugs, das sich auf dem Gelände des Autohandles befand. Vermutlich brachten sie diese dann an dem Mitsubishi und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Diese Kennzeichen lautet BÜR - L 200.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem PKW-Diebstahl machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf den weißen Mitsubishi Outlander geben, an dem sich vermutlich die ebenfalls gestohlenen Kennzeichen BÜR - L 200 befanden?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

