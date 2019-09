Polizei Steinfurt

POL-ST: Entwenden von KFZ-Kennzeichen

Saerbeck (ots)

Während einer privaten Veranstaltung am Lengericher Damm sind am frühen Sonntagmorgen (08.09.), zwischen 0.00 und 1.00 Uhr, KFZ-Kennzeichen von sechs Fahrzeugen abmontiert worden. Die Fahrzeuge parkten alle auf dem Grünstreifen am Lengericher Damm. Zeugen, denen zur Tatzeit etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415, in Verbindung zu setzen.

