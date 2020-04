Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Versuchter Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in der Poppenbütteler Straße zu einem Versuch des besonders schweren Falls des Diebstahls in die dortige Grundschule gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (17.04.2020) und Sonntagnachmittag (19.04.2020) zwei Fenster.

Polizeibeamten nahmen den Einbruch auf. Anhand der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass der/die Unbekannte/n nicht in das Gebäudeinnere gelangt sind.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am Wochenende Personen auf dem Schulgelände beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Beamten unter 040-528060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell