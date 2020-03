Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200318-1-pdnms Besitzer vom Fahrrad ( Pressemitteilung pdnms200317-1- ) ermittelt.

Hohenwestedt (RD) (ots)

Nachdem die Meldung über ein gestohlenes Fahrrad am heutigen Tage in der Presse veröffentlicht wurde, meldete sich der Eigentümer des Fahrrades an der PZST Hohenwestedt. Er hatte sein Fahrrad in der Zeitung wiedererkannt. Nach Beendigung der Ermittlungen kann dem Eigentümer das Fahrrad wieder ausgehändigt werden. Dieses wurde ihm am 15.03.2020 zwischen 02.30 bis 09.00 Uhr von einem Hinterhof In der Lindenstraße in Hohenwestedt gestohlen. Hinweise zum Fahrraddiebstahl im fraglichen Tatzeitraum am 15.03.2020 bitte an die Polizeizentralstation Hohenwestedt oder an die Kriminalpolizei Rendsburg.

