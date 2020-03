Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200317-1-pdnms Wer kennt dieses Fahrrad ?

Hohenwestedt ( RD ) (ots)

In der Nacht vom 14.03.2020 auf den 15.03.2020 wurde in Hohenwestedt in der Straße " Am Voßbarg" ein VW Golf aus einer Garage gestohlen. Zurück am Tatort ließen der oder die Täter ein schwarz-blaues Herrenrad. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern, die etwas zu dem Fahrrad sagen können. Wer kennt dieses Fahrrad, wem gehört dieses Fahrrad? Hinweise biite an die Polizei in Hohenwestedt oder an die Kriminalpolizei Rendsburg.

Bei Interesse liegt ein Lichtbild von dem Fahrrad der Pressestelle Neumünster vor.

Sönke Petersen

