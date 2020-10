Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Lebensmittelautomat aufgebrochen

Celle (ots)

Eine Streife der Polizei entdeckte in der vergangenen Nacht (zu Mittwoch, 21.10.2020) um 02.45 Uhr eine eingeschlagene Scheibe an einem sogenannten "Regiomat" in der Ahnsbecker Straße. Ein unbekannter Täter hatte den Lebensmittelautomaten mit Kühlfunktion gewaltsam geöffnet und diverse Nahrungsmittel und Getränke daraus entnommen. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von zeugen bitte an die Polizei Lachendorf unter Telefon 05145/28421-0.

