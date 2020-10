Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Blumlage - Unbekannter greift 17-Jährige Radfahrerin der Innenstadt an

Celle (ots)

Ein verstörendes Erlebnis hatte heute am frühen Morgen eine 17-Jährige Fahrradfahrerin in der Innenstadt, als sie gegen 06.15 Uhr durch einen unbekannten Radfahrer verfolgt und vom Rad gerissen wurde. Die junge Frau war aus Richtung der St. Annen-Straße gekommen und befuhr die Gasse in Richtung Fritzenwiese / Wehlstraße. Hier bemerkte sie hinter sich einen männlichen Radfahrer, der sie offenbar verfolgte. Als sie in die Pedale trat, beschleunigte auch der Unbekannte sein Tempo. Hinter der Unterführung bei "Ökokost" in der Altencellertorstraße holte er sie ein und packte sie an der Jacke. Sie konnte sich jedoch losreißen und flüchten. Was der Mann von ihr wollte, ist unklar. Gesprochen hat er kein Wort. Das Mädchen wurde bei dem Übergriff nicht verletzt. Der Unbekannte war etwa 20- 30 Jahre alt, hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Unterwegs war er mit einem dunkelgrünen Fahrrad. Die Polizei Celle bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die den unbekannten Angreifer gesehen haben unter Telefon 05141/277-215.

