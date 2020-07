Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte stehlen Leergut und Getränke

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände einer Getränkefirma an der Eduard-Pestel-Straße. Sie stahlen zwischen 18 Uhr (Donnerstag) und 08 Uhr (Freitag) mehrere Pfandflaschen, leere Bierfässer und zudem volle Getränkedosen. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell