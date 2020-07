Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Osnabrück (ots)

Ein 47-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen Opfer eines versuchten Raubes. Der Mann befand sich gegen 02.10 Uhr an der Einmündung Heger-Tor-Wall/Dielinger Straße, als ihn eine Gruppe von vier bis fünf Personen ansprach. Der 47-Jährige reagierte nicht darauf, überquerte die Ampel an der Fußgängerfurt und setzte seinen Weg in Richtung "Heger Tor" fort. Die Unbekannten folgten ihm und versuchten ihm plötzlich das Portemonnaie aus der Hand zu reißen. Dem 47-Jährigen gelang es dieses in die Hosentasche zu stecken, woraufhin ihm einer der Unbekannten ins Gesicht schlug. Anschließend flüchteten die Täter. Die Unbekannten waren etwa 22 bis 24 Jahre alte und trugen dunkle Lederjacken. Der Angreifer hatte ein südländisches Erscheinungsbild, war ca. 1,70 bis 1,80m groß, schlank und hatte kurze Haare. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

