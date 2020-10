Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Wem gehört dieses Fahrrad?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Celle (ots)

Im Rahmen einer Fahrraddiebstahlermittlung stellte die Polizei am 03.10.2020 ein silberfarbenes Peugeot-Fahrrad sicher. Das Fahrrad hatte zuletzt in der Innenstadt gegenüber des Restaurants "Nordsee" gestanden. Das Fahrrad hat einen Fahrradkorb hinten auf dem Gepäckträger, der Hinterrad ist luftleer. Wer Hinweise zu dem Fahrrad bzw. seinem Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter 05141/277-213 oder - 491.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell