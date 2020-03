Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Mehrere Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Überwiegend in den frühen Morgenstunden des 01. März schlugen Unbekannte in Coesfeld an mehreren Autos die Seitenscheiben ein und stahlen teilweise daraus Geldbörsen oder Taschen. Die einzelnen Tatorte lagen in der Hansestraße, am Druffels Weg, am Bahnweg und in der Stadtzwaldallee. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell