Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Einen unfallflüchtigen Radfahrer sucht die Polizei in Lüdinghausen. Am Freitagabend (28.02.) bog eine 50-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen um 18.45 Uhr von der Olfener Straße nach rechts in den Telgengarten ab. Dabei übersah sie einen unbeleuchteten und dunkel gekleideten Radfaher, der auf der linken Seite der Olfener Straße unterwegs war. Nach dem Zusammenprall flüchtete der Radfahrer. Am Auto entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

