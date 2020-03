Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade/ Schwerer Unfall mit Motocrossrad im Naturschutzgebiet

Coesfeld (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber kam ein 56-jähriger Motocrossfahrer aus Beckum am Samstagnachmittag (29.02.) in ein Spezialkrankenhaus. Der Beckumer war mit weiteren Motocrossfahrern auf dem zum Naturschutzgebiet erklärten Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes Borkenberge unterwegs und gegen 15.30 Uhr schwer gestürzt. Die "Crosserkollegen" verständigten den Rettungsdienst und lotsten die Rettungskräfte zur Unfallstelle. In dem Unwegsamen Gelände stiegen die Rettungskräfte als Beifahrer auf die Crossräder. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen machten sich die Crossfahrer aus dem Staub und nahmen auch das Bike des Verletzten mit.

