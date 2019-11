Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in ein Reihenhaus: Täter durchsuchen alle Räume

Selm (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (21.11.2019) zwischen 14.00 und 19.10 Uhr in ein Reihenhaus in der Breite Straße in Selm eingebrochen. Dabei kletterten die unbekannten Täter über eine Mülltonne in den Garten, wo sie das Wohnzimmerfenster aufhebelten und in das Reihenhaus eindrangen. Hier durchsuchten sie alle Räume. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

