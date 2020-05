Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 130 vom 09.05.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg-Dremmen/Porselen - Brand von Holzpaletten und eines Holzunterstandes

Am Samstag 09.05.2020, gegen 00:25 Uhr wurde ein Stapel Holzpaletten auf der Sootstraße durch unbekannte Täter entzündet. Kurz darauf, gegen 01:20 Uhr, brannte ein Holzunterstand auf der Ullrichstraße. Beide Brände wurden durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht.

Heinsberg-Oberbruch - Einbruch in Baustelle

In der von Mittwoch, 06.05.2020, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 07.05.2020, 12:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Baustellengelände auf der Vitsstraße ein. Von der Baustelle wurden Kupferkabel entwendet.

Übach-Palenberg - Sachbeschädigung an Pkw

Im Tatzeitraum 07.05.2020 (Donnerstag), 20:30 Uhr bis 08.05.2020 (Freitag), 07:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die beiden Außenspiegel eines auf der Friedensstraße abgestellten Pkw.

Verkehrsunfälle:

Wassenberg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Am 08.05.2020, gegen 19:36 Uhr befuhr ein 35-jähriger Quad-Fahrer aus Wassenberg zusammen mit einer auf dem Soziussitz des Quads befindlichen 42-Jährigen die Kirchstraße aus Richtung Unterstadt kommend in Richtung Erkelenzer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Quad nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zwei geparkte Pkw und kam im Anschluss am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand. Durch den Unfall wurden der Quad-Fahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt. Die Kirchstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell