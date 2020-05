Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Demonstration verlief friedlich

Erkelenz-Keyenberg (ots)

Am Freitag, 8. Mai, versammelten sich gegen 18 Uhr etwa 30 Menschen an der Landstraße 277, vor der Ortschaft Keyenberg, um zu demonstrieren. Sie hielten sich an die von der Polizei erteilten Auflagen zur Einhaltung der CoronaSchVO und demonstrierten friedlich bis gegen 19 Uhr. Um 19.30 Uhr löste sich die Demonstration auf und der Polizeieinsatz wurde beendet.

