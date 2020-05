Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Die Lockerung der coronabedingten Einschränkungen geht einher mit einer merkbaren Zunahme des Verkehrs im Kreisgebiet Heinsberg.

Verkehrsunfälle passieren nicht, Verkehrsunfälle werden verursacht. Menschliches Fehlverhalten ist regelmäßig die Ursache für Personen- und Sachschäden.

Mit der Wiederzunahme des Verkehrs muss daher auch die Kontrolldichte erhöht werden.

Deshalb führten Beamte des Verkehrsdienstes bereits am Dienstag, 5. Februar, zwischen 7.55 Uhr und 19 Uhr, eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 56, in Höhe der Abfahrt Niederheid durch. In einer 70-ger Zone, in Fahrtrichtung Aachen, wurden insgesamt 5082 Fahrzeuge gemessen. Von diesen gemessenen Verkehrsteilnehmern waren 400 zu schnell unterwegs und werden einen Verwarngeldbescheid erhalten. 76 Personen waren so schnell, das sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erhalten werden und 42 davon müssen sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Durch die Änderungen des Bußgeldkataloges steigt die Anzahl der polizeilichen Maßnahmen an. Jedoch lag die höchste gemessene Geschwindigkeit an diesem Tag 140 Stundenkilometer, wo man nur 70 Stundenkilometer schnell fahren durfte. Daran erkennt man eindeutig, dass diese Kontrollen erforderlich sind.

Im Kreisgebiet sollte also wieder mit erhöhter polizeilicher Präsenz und vermehrt mit Kontrollen gerechnet werden. Auf diese Art möchte die Polizei Heinsberg die Verkehrssicherheit erhöhen.

