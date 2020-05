Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mofa entwendet

Wegberg-Beeck (ots)

Ein Motorroller der Marke Piaggio, mit Versicherungskennzeichen, welches in einer Garage an der Straße Tannenweg stand, wurde in der Nacht zum 6. Mai (Mittwoch) durch unbekannte Täter entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell