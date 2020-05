Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Baustelle

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Baustelle an der Krefelder Straße. Dort hebelten sie zwei Bautüren auf und rissen sie aus der Verankerung. Aus dem Gebäude entwendeten sie Werkzeuge und Baumaterialien. Die Tat wurde zwischen 16 Uhr am 6. Mai (Mittwoch) und 6.45 Uhr am 7. Mai (Donnerstag) begangen.

