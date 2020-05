Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Garage

Heinsberg-Karken (ots)

Eine Garage an der Straße Hickeswinkel war in der Nacht zum 7. Mai das Ziel unbekannter Täter. Diese drangen in die Garage ein und versuchten das Zündschloss sowie die Sitzbank eines Kraftrades aufzubrechen, welches darin parkte. Als dies nicht gelang entwendeten sie einen Motorradhelm und flüchteten unerkannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell