Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: GAldbeck/Bottrop/Dorsten/Marl: Einbrüche und Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in die Räume eines Kindergartens an der Straße Frochtwinkel ein. Sie suchten in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Ob sie etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Sonntag die Tür zu einem Verkaufswagen auf der Tunnelstraße auf. Ob sie aus dem Wagen etwa stahlen ist derzeit noch nicht bekannt.

Bottrop

Einen auf einem Pendelerparkplatz an der Essener Straße (A42) geparkten grauen VW Touran brachen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 07.03.200 bis Sonntag, 21.03.2020, auf und bauten aus dem Auto Farzeugteile wie die Airbag, die Mittelkomnsole, das elektrische Schiebedach, die Fensterheber, die Sonnenbelende und den Schalthebel ab und stahlen diese.

Marl

Auf dem Pendlerparkplatz an der Dorstener Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag mehrere Wohnwagen auf und stahlen daraus die Gasflaschen. Derzeit liegen Anzeigen zu fünf aufgebrochenen Wohnwagen vor.

Dorsten

In der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen brachen unbekannte auf der Straße Hellweg einen Lageraum auf und stahlen Handwerkzeuge, wie eine Handkreissäge, einen Schlaghammer, Elektrokabel, einen Akkuschrauber der Markle Makita und zwei elektrische Nagler.

Auf der Erler Straße hebelte ein unbekannter Mann am Sonntag, gegen 21.45 Uhr, die Schiebetür zu einem Supermarkt auf und drang dann ins Geschäft ein. Er stahl Tabakwaren und verstaute sie in zwei große, helle mitgebrachte Taschen. Er flüchtete dann mit einem Fahrrrad. Der Täter hatte eine normale Statur, trug eine dunkle Jacke und eine helle Hose.

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Sonntag die Eingangstür zu einem Ladenlokal auf der Feldhauser Straße auf und drang dann ins Geschäft ein. Die Täter suchten im Geschäft nach Diebesgut und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter die Baustellentür eines derzeit im Rohbau befindlichen Gebäudes eines Geldinstituts auf der Wulfener Straße auf und dragen dann ein. Aus dem Rohbau stahlen die Täter etwa 100 Meter Starkstromkabel.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell