Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt geklärt

Erkelenz (ots)

Am 21. April (Dienstag), kam es in einem Verbrauchermarkt an der Straße Karoligerring zu einem räuberischen Diebstahl. (Wir berichteten mit PB Nr. 113 von Mittwoch, 22. April 2020.) Ein männlicher Täter versuchte, mehrere Stangen Zigaretten zu entwenden. Nachdem die Mitarbeiter des Geschäftes den Täter ansprachen, kam es zu einem Gerangel und die Frauen konnten dem Mann das Diebesgut entreißen. Anschließend flüchtete er mit einem Mountainbike in Richtung Krefelder Straße. Im Rahmen der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Mann aus Mönchengladbach, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ergebnisse der Spurensicherung führten die Ermittler zu dem 41-Jährigen, so dass sich das Ermittlungsverfahren nun gegen ihn richtet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell