Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberderdingen - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in Oberderdingen. Eine 58-Jährige wollte gegen 07.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Straße Bussental nach links auf die Paul-Hartmann-Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 50-jährigen Pkw-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und mit Rettungswagen zur Behandlung in Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

