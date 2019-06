POL-LG: ++ Pkw kommt von der Fahrbahn ab und landet auf Acker ++ Einbruch in Geschäft - Tresor abtransportiert ++ abermals Sitze aus Pkw demontiert - Polizei ermittelt ++ in Kurve verunfallt

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Geschäft - Tresor abtransportiert

In ein Geschäft bei der Keulahütte brachen Unbekannte in der Nacht zum 26.06.19 ein. Die Täter hatten einen Zaun überwunden, vergitterte Fenster aufgebrochen und im Gebäude einen Tresor demontieren können. Diesen transportierten die Täter mit einem Hubwagen sowie einem Transportfahrzeug ab. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reinstorf/Holzen - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und landet auf Acker

Verletzungen erlitten zwei Insassinnen eines Pkw Seat Arosa bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 16 zwischen Neetze und Holzen. Die 42 Jahre alte Fahrerin des Seat war gegen 10:45 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen, geriet ins Schleudern, kam nach rechts ab und verunfallte auf einem Acker. Die 42-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste durch die alarmierte Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen/geschnitten werden. Die 73 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Lüneburg - verdächtige junge Männer - Fahrrad war geklaut

Zwei verdächtige Heranwachsende meldete ein Anwohner in den Nachtstunden zum 26.06.19 Am Weißen Turm. Die Beamten konnten gegen 03:45 Uhr einen der beiden, einen 21 Jahre alten Lüneburger, kontrollieren und festhalten. Der Lüneburger hatte eine gelbe DHL-Fahne bei sich, die er wegwarf. Der zweite Unbekannte flüchtete und warf sein Fahrrad dabei in einen Busch; er konnte flüchten. Bei der Kontrolle des Fahrrads der Marke Butler stellte sich heraus, dass dieses gestohlen war. Die weiteren Ermittlungen Fahrraddiebstahls und Sachbeschädigung dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Handtaschen aus Rollatoren gestohlen

Vermutlich während eines Ablenkungsgesprächs stahlen Unbekannter einer 70 Jahre alten Lüneburgerin in den Mittagsstunden des 24.06.19 in einem Geschäft in der Große Bäckerstraße die Handtasche aus ihrem Rollator. Darin befanden sich auch Wertgegenstände sowie ein Handy. Die Polizei ermittelt. Ebenso erging es im Verlauf des 25.06.19 einer 87-Jährigen. Der Seniorin wurde während einer Busfahrt in Lüneburg aus dem Rollator eine Kosmetiktasche und Bargeld gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Garage - Fahrräder weg

In eine Garage in der Stöteroggestraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 23. bis 25.06.19 ein. Die Täter gelangten durch ein Tor auf das Grundstück, kniffen einen Maschendrahtzaun durch, gelangten in die Garage und erbeuteten zwei Fahrräder. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - abermals Sitze aus Pkw demontiert - Polizei ermittelt

Nicht zum ersten Mal demontierten Pkw-Aufbrecher diverse Sitze aus einem aufgebrochenen Pkw. Im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 22. und 24.06.19 war wieder ein Autohaus in der Daimlerstraße betroffen. Unbekannte hatten ein Fenster zerstört und die Schiebetür eines Pkw-Mercedes V-Klasse öffnen können. Es wurden insgesamt vier Sitze demontiert, so dass ein Sachschaden von einigen tausend Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Rullstorf - Rollerfahrer stürzt

Einen linksabbiegenden Pkw Skoda einer 44-Jährigen wollte ein 84 Jahre alter Motorrollerfahrer in den Nachmittagsstunden des 25.06.19 Am Kronsberg links überholen. Es kam gegen 15:30 Uhr zu einer leichten Kollision, wodurch der Senior ins Straucheln geriet und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow - in Kurve verunfallt - mit Pkw überschlagen

Vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit verunfallte ein 29 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mitsubishi in den Nachtstunden zum 26.06.19 auf der Kreisstraße 40. Der junge Mann war gegen 00:15 Uhr beim Durchfahren einer Rechtskurve auf den linken Grünstreifen gekommen und hatte sich nach Gegenlenken überschlagen, so dass der Mitsubishi in einem Graben auf dem Dach zum Liegen kam. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Lüchow - Kellerbrand in Heizungsraum - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand in einem Heizungsraum eines Einfamilienhauses in der Künscher Straße kam es in den späten Abendstunden des 25.06.19. vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war es gegen 22:20 Uhr zu dem Feuer gekommen, welches durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Lüchow gelöscht wurde. Die Wohnungseigentümerin wurde vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hitzacker - Radfahrer auf Gehweg - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 51 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 25.06.19 im Bereich der Elbuferstraße. Eine 69 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW hatte die Frau, die mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war, beim Einfahren von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Elbuferstraße übersehen. Es kam zu Kollision. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro.

Uelzen

Wrestedt, OT. Lehmke - Scheibe von Einkaufsmarkt eingeschlagen - "Eis und Getränk" als Objekt der Begierde - Täter festgehalten

Auf eine Packung Eis und eine Limonade hatte es ein 26-Jähriger in den Abendstunden des 25.06.19 bei einem Einbruch in einen kleinen Dorfmarkt (örtlicher Einkaufsmarkt) in der Groß Liederner Straße abgesehen. Der junge Mann aus der Samtgemeinde Aue hatte gegen 20:20 Uhr mit einem Fahrradständer die Verglasung des Marktes eingeschlagen und dort das Eis und die Limo erbeutet. Die Pächter des Marktes konnten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten.

Uelzen, OT. Oldenstadt - Diebstahl beim Badeausflug - Handtasche unbeaufsichtig - Täter gefasst

Eine vermeintlich günstige Gelegenheit nutzen zwei Diebe in den Nachmittagsstunden des 25.06.19 am Oldenstädter See. Eine 26-Jährige hatte gegen 16:45 Uhr ihre Handtasche unbeaufsichtigt am Strand gelassen und war ins kühle Nass gesprungen. Zwei 18 und 19 Jahre alte Uelzener griffen sich die Handtasche und nahmen diese mit. Kinder gaben in der Folge einen Hinweis auf die Täter, so dass dieser ermittelt werden konnten.

Uelzen - betrunken unterwegs -1,2 Promille

Einen 59 Jahre alten Fahrer eines Pkw Seat aus dem Landkreis Gifhorn stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 26.06.19 auf der Bundesstraße 4 bei Uelzen. Bei der Kontrolle des Seat-Fahrers gegen 02:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,2 Promille fest. Den Führerschein des Mannes stellte die Polizei im Rahmen des Strafverfahrens sicher.

