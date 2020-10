Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung - Fensterscheibe am Gebäude der Commerzbank beschädigt

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Dienstag, 27. Oktober auf Mittwoch, 28. Oktober, eine Glasscheibe des Gebäudes der Commerzbank in der Hauptstraße in Idar-Oberstein. Es entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinpektion Idar-Oberstein

piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de



Telefon: 06781-561-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell