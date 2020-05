Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Nohn (ots)

Nohn - Am Sonntagmittag, 17.05.2020 gegen 13.30 Uhr, kam es auf der L 10 zwischen Nohn und Üxheim-Ahütte zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 31jähriger Motorradfahrer aus Bad Münstereifel schwer verletzt wurde. Der Mann machte mit einem Motorrad eine Probefahrt. In einer leichten Rechtskurve zwischen Nohn und Üxheim-Ahütte überbremste er und wurde vom Motorrad geschleudert. Das sich überschlagende Motorrad traf den auf der Fahrbahn liegenden Motorradfahrer unglücklicherweise im Rückenbereich, hierdurch erlitt er schwere Verletzungen. Mittels Rettungshubschrauber wurde der Kradfahrer in eine Spezialklinik geflogen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sowohl gegen den Fahrer als auch den Halter des Motorrades wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens/Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

